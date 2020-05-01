Промес снова на поле, «Аякс» приступил к тренировкам

«Аякс», лидер завершившегося досрочно чемпионата Голландии, решил возобновить тренировки. Игроки разбиты на группы по три человека, работают на разных полях в комплексе De Toekomst , расположенном рядом со стадионом, который носит имя Йохана Кройфа. Комплекс, чье название переводится как «будущее», служит домом для академии амстердамцев, там также проводит свои матчи женская команда и молодежка.

Компанию экс-спартаковцу Квинси Промесу составили Лассина Траоре и Данилу. У каждой группы свой тренер и свое расписание занятий. Часть игроков занимаются в первой половине дня, другая часть — после обеда.