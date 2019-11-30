Леонид Слуцкий: «Буду скучать по Голландии и болельщикам «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий на пресс-конференции после поражения от «Херенвена» в матче 15-го тура чемпионата Голландии (2:3) признался, что будет скучать по стране. После пятого подряд поражения российский специалист принял решение уйти в отставку.

— Это не конец сезона для «Витесса», команда все еще может бороться за место в плей-офф, — цитирует Voetbal International Слуцкого. — Я буду скучать по Голландии и фанатам. Эта страна останется в моем сердце, я прекрасно провел здесь время, это был отличный опыт.

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