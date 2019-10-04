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«Гронинген» разгромил «РКК Валвейк»

22:56
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«Гронинген» разгромил «РКК Валвейк» в матче 3-го тура чемпионата Голландии — 3:0. В составе победителей отличились Майк Те Вирик, Чарлисон Бенсхоп и Габриэль Гудмундссон.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

9-й тур

«Гронинген» — «РКК Валвейк» — 3:0 (2:0)

Голы: Те Вирик, 21 (1:0). Бенсхоп, 38 (2:0). Гудмундссон, 78 (3:0).

«Гронинген»: Падт, ван Хинтум, Те Вирик, Зефейк, Итакура, Хрустич (Постема, 74), Лундквист (Гудмундссон, 66), Эль-Мессауди, Матусива, Бенсхоп (ван Кам, 86), Эль Ханкури.

«РКК Валвейк»: Вессен, Дрост (Бакари, 46), Делькруа, Гари, Мюлдер, Леманс, Спирингс, Ринстра, Тахири (Соу, 61), Венте, Элберс.
Предупреждения: Делькруа, 20. Ринстра, 54. Бенсхоп, 55. Элберс, 56. Итакура, 71. ван Хинтум, 90.

Судья: Кой (Голландия).

4 октября. Гронинген. Стадион «Хитачи Кэпитал Мобилити».

Гронинген — РКС Валвейк

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