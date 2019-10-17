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Новости   //    Футбол   //    Голландия

Футболисту бросили стакан пива с трибун. Вы удивитесь его реакции

15:44

В матче 10-го тура первого дивизиона Голландии между «Алмере Сити» и «Гоу Эхед Иглс» забитый гол отмечался необычным образом.

На 68-й минуте встречи, при счёте 0:0, нападающий хозяев Шейон Харрисон забил гол и побежал праздновать гол с партнерами. Один из болельщиков на эмоциях бросил в сторону футболистов пластиковый стакан с пивом. Форвард ухитрился поймать стакан, а затем выпил его содержимое, после чего выбросил его.

Чемпионат Голландии: турнирная таблица, календарь и результаты матчей

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