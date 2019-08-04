АЗ без Тила разгромил "Фортуну" из Ситтарда

АЗ одержал разгромную победу над "Фортуной" из Ситтарда (4:0) в матче 1-го тура чемпионата Голландии. В составе хозяев отличились защитники Рон Флар и Юкинари Сугавара, нападающий Уссама Идрисси, Майрон Боаду.
Полузащитник АЗ Гус Тил не принял участия в матче, так как находится в Москве. Сообщалось, что в ближайшее время футболист станет игроком "Спартака".
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
1-й тур
Голы: Флар, 53 (1:0). Идрисси, 55 (2:0). Боаду, 59 (3:0). Сугавара, 83 (4:0).
АЗ: Бизот, Флар, Вайтенс (Рейндерс, 76), Ауэян, Вейндал, Сугавара, Мидтсье, Копмейнерс, Идрисси (Класи, 64), Стенгс, Боаду (Дрейф, 64).
"Фортуна С": Кошелев, Ниняй, Пасслак, Пинту, Амио, Димерс, Карбонель (Эссерс, 72), Сметс, Аднан Угюр (Иоаннидис, 66), Дамашкан, Карьялайнен (Зека, 67).
Предупреждения: Пасслак, 28. Сугавара, 68.
Судья: Хиглер (Голландия).
4 августа. Алкмар. Стадион АФАС.