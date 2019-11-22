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Андре Онана: «Клубы не верят в черных вратарей. Такова реальность»

02:42
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Голкипер «Аякса» Андре Онана заявил, что некоторые клубы сознательно не берут темнокожих игроков на вратарскую позицию. По его мнению, проблема в концентрации у темнокожих голкиперов.

— Клубы не верят в черных вратарей. Это реальность, — цитирует RMC Онана. — Вы просто посмотрите. Это не я придумал... Я не специалист по тренировкам. У клубов есть свои причины. Мы часто видим, что темнокожим вратарям не хватает концентрации.

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