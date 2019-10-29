Адвокат — основной претендент на пост главного тренера «Фейеноорда»
«Фейеноорд» намерен пригласить Дика Адвоката на пост главного тренера команды, сообщает AD. Этот пост оказался вакантным после увольнения Япа Стама.
Адвокат мог возглавить клуб и раньше. Когда Джованни ван Бронкхорст покинул «Фейеноорд», именно Адвокат был главным претендентом на вакантное место тренера, однако сам 72-летний специалист отказался от этой возможности, поскольку болельщики «Фейеноорда» негативно восприняли возможность прихода в команду экс-тренера соседей по Роттердаму — «Спарты».
В прошлом сезоне Адвокат финишировал на шестой позиции в чемпионате Голландии с «Утрехтом», а в нынешнем работает экспертом на матчах Лиги чемпионов.
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