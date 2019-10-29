«Фейеноорд» намерен пригласить Дика Адвоката на пост главного тренера команды, сообщает AD. Этот пост оказался вакантным после увольнения Япа Стама.

Адвокат мог возглавить клуб и раньше. Когда Джованни ван Бронкхорст покинул «Фейеноорд», именно Адвокат был главным претендентом на вакантное место тренера, однако сам 72-летний специалист отказался от этой возможности, поскольку болельщики «Фейеноорда» негативно восприняли возможность прихода в команду экс-тренера соседей по Роттердаму — «Спарты».

В прошлом сезоне Адвокат финишировал на шестой позиции в чемпионате Голландии с «Утрехтом», а в нынешнем работает экспертом на матчах Лиги чемпионов.

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