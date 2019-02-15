Нико Ковач: "Если мы сыграем с "Аугсбургом" хорошо, то и в Ливерпуле у нас будут хорошие шансы"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач отметил важность предстоящего матча с "Аугсбургом" в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Он добавил, что если игра пройдет хорошо, то и в Ливерпуле у мюнхенцев будут хорошие шансы.

– Каждый из нас понимает, что матч в Аугсбурге будет очень и очень важен ввиду следующего поединка в Ливерпуле, – приводит пресс-служба клуба слова Ковача. – Мы совершенно точно будем полностью сосредоточены на этой игре. Если мы сыграем там хорошо, то и в Ливерпуле у нас будут хорошие шансы. Мы не имеем права недооценивать этот матч. В случае успеха, пусть даже и ненадолго, мы вплотную приблизимся к первому месту.

Игра "Аугсбург" - "Бавария" пройдет в пятницу, 15 февраля. Начало - 22:30.

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