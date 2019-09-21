«Фрайбург» сыграл вничью в матче 5-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» — 1:1.

«Фрайбург» занимает в таблице бундеслиги клуб занимает второе место, на 1 очко отставая от «Баварии».

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

5-й тур

«Байер» — «Унион» — 2:0 (2:0)

Голы: Фолланд, 20 (1:0). Аларио, 25 (2:0).

«Байер»: Храдецки, Драгович, С.Бендер, Венделл, Л.Бендер (Вайзер, 67), Баумгартлингер (Демирбай, 70), Арангис, Амири (Паулинью, 84), Хаверц, Фолланд, Аларио.

«Унион»: Гикевич, Триммель, Фридрих, Ленц (Райхель, 49), Шлоттербек, Гентнер, Андрих, Андерссон, Беккер (Гогия, 46), Ингвартсен (Польтер, 61), Бюльтер.

Предупреждение: Шлоттербек, 86.

Удаление: Польтер, 66.

Судья: Хартманн.

21 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Фрайбург» — «Аугсбург» — 1:1 (1:1)

Голы: Хелер, 23 (1:0). Нидерлехнер, 39 (1:1).

«Фрайбург»: Шволов, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Франц (Грифо, 35), Хефлер, Шмид, Хаберер, Петерсен, Хелер (Вальдшмидт, 75).

«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Макс, Удуокхай, Моравек (Оксфорд, 46), Хедира, Хан (Рихтер, 70), Варгас, Финнбогасон, Нидерлехнер (Грегорич, 80).

Предупреждения: Франц, 12. Финнбогасон, 90+3.

Судья: Данкерт.

21 сентября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

«Герта» — «Падерборн» — 2:1 (1:0)

Голы: Дилросюн, 10 (1:0). Вольф, 52 (2:0). Цолински, 54 (2:1).

«Герта»: Ярстейн, Боята, Платтенхардт, Штарк, Клюнтер, Шельбред, Дуда (Дарида, 46), Груич, Вольф (Миттельштедт, 70), Дилросюн, Зельке (Ибишевич, 84).

«Падерборн»: Хут, Хюнемайер, Штродик, Дрэгер, Коллинз, Гьясула (Риттер, 78), Антви-Аджей (Прегер, 63), Каули, Василиадис, Михель (Сабири, 71), Цолински.

Предупреждения: Зельке, 45+1. Гьясула, 45+1. Штродик, 50. Василиадис, 76. Клюнтер, 82. Дилросюн, 90.

Судья: Вилленборг.

21 сентября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».