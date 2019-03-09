Доменико Тедеско: "Во втором тайме "Шальке" стало очень тяжело"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско - о матче с "Вердером" (2:4) в 25-м туре чемпионата Германии.

- Мы хорошо начали встречу, были очень агрессивны, совершили много перехватов мяча. Мы играли вертикально, быстро доставляли мяч вперед и в итоге заслуженно окрыли счет, - цитирует тренера официальная группа "Шальке" Вконтакте. - После первого или второго своего момента "Вердеру" удалось сравнять. Во втором тайме после 1:2 нам стало очень тяжело.

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