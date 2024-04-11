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11 апреля, 23:26

Bild: трое детей Кейна пострадали в ДТП в Германии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Харри Кейн.
Фото Reuters

Трое детей нападающего «Баварии» Харри Кейна получили легкие ранения в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Мюнхена, сообщает Bild.

По данным источника, автомобиль Renault, которым управляла девушка 20 лет, поворачивал налево и столкнулся со встречным микроавтобусом Mercedes Vito. После этого легковой автомобиль столкнулся с еще одной машиной. Дети Кейна Гарри Луи (3 года), Вивьен (5 лет) и Айви (7 лет) сидели в темном фургоне.

Сообщается, что они получили лишь легкие ранения и были доставлены в больницу на машине скорой помощи. Всего в ДТП пострадали восемь человек.

У Кейна и его супруги Кэти Гудланд всего четверо детей: две дочери и два сына. В этом сезоне 30-летний футболист провел 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 39 голами и 12 результативными передачами.

Источник: Bild
Гарри Кейн
ФК Бавария
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 28 24 4 0 69-19 76
2
 Бавария 28 19 3 6 80-36 60
3
 Штутгарт 28 19 3 6 64-34 60
4
 РБ Лейпциг 28 16 5 7 64-33 53
5
 Боруссия Д 28 15 8 5 55-33 53
6
 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43-36 42
7
 Аугсбург 28 9 9 10 45-46 36
8
 Хоффенхайм 28 10 6 12 48-53 36
9
 Фрайбург 28 10 6 12 40-52 36
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 Хайденхайм 28 8 9 11 41-49 33
11
 Боруссия М 28 7 10 11 49-54 31
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 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
13
 Унион Б 28 8 5 15 25-43 29
14
 Вольфсбург 28 7 7 14 34-47 28
15
 Бохум 28 5 11 12 33-58 26
16
 Майнц 28 4 11 13 26-46 23
17
 Кельн 28 4 10 14 23-49 22
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 Дармштадт 28 2 8 18 28-71 14
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Бавария – Кельн
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