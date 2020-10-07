Форвард сборной Франции Оливье Жиру отметился дублем в первом тайме товарищеского матча против Украины.

Таким образом, 34-летний нападающий забил 41-й и 42-й голы за национальную команду и обогнал Мишеля Платини в списке бомбардиров. Первое место занимает Тьерри Анри, у которого 51 мяч.

Также матч с Украиной стал для Жиру сотым в футболке сборной Франции. В составе национальной команды форвард стал чемпионом мира-2018 и серебряным призером Евро-2016.