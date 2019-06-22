Евгений Савин: "У "Шеффилда" была сборная солянка, но "Торпедо" играло очень хорошо"

Известный блогер Евгений Савин прокомментировал свое участие в выставочном матче "Торпедо" – "Шеффилд" (5:0).

– Прекрасная атмосфера, игра нам понравилась. Матч важен, чтобы показать англичанам, как круто болельщики поддерживают команду, даже несмотря на то, что она находится в первом дивизионе.

Видел "Шеффилд" дома, у них много игроков не приехало, нет капитана, многие ребята не получили визу. Играли до 25-й минуты нормально, а во втором тайме вышли на игру те, чьи действия я видел впервые. У команды была сборная солянка. Но "Торпедо" играло очень хорошо.

– Что запомнится больше всего?

– Отличная атмосфера, полные трибуны. Приехала любительская команда и собрала столько народу. Было здорово, даже если мы проиграли. Тренер сказал, что проиграли 0:5, но мы радуемся. Сказал собраться (смеется). (Константин Колмаков, Арман Мкртчян)​

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