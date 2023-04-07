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Сегодня, 13:30

Судья ударил футболиста в пах коленом и удалил двух тренеров. Теперь ему грозит пожизненная дисквалификация

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Игроки «Лиона» спорят с судьей матча Фернандо Эрнандес Гомесом
Фото Getty Images
Безумие в чемпионате Мексики.

В 13-м туре чемпионата Мексики состоялся один из самых безбашенных матчей года: «Америка» и «Леон» сыграли 2:2 и устроили несколько стычек, в которых поучаствовал даже судья — арбитр ФИФА Фернандо Эрнандес Гомес.

Все началось со спорного гола «Америки» — на 63-й минуте счет стал 1:1, но игроки «Леона» были уверены, что рефери не заметил игру рукой. Вспыхнула потасовка, после которой Эрнандес Гомес показал желтую карточку защитнику «Леона» Стивену Баррейро, а также вынес предупреждение автору забитого мяча — нападающему «Америки» Диего Вальдесу.

Полузащитник гостей Лукас Ромеро тоже эмоционально спорил с арбитром, но вместо желтой получил от арбитра коленом в пах. После такого приема судьи игрок упал на газон, а матч возобновился лишь на 67-й минуте.

Скандальный эпизод в матче между «Америкой» и «Леоном»
Скандальный эпизод в матче между «Америкой» и «Леоном».

«Я не прошу наказать арбитра — он сказал мне, что это было непреднамеренно, — объяснил Ромеро после игры. — Судьи тоже ошибаются, и иногда их недочеты приводят к множеству недоразумений».

Несмотря на отсутствие претензий со стороны футболиста, мексиканская федерация футбола и судейская комиссия, по данным AS, начали расследование в отношении Эрнандеса Гомеса. Согласно регламенту лиги, «любой вид насильственного поведения в отношении игроков, членов технического персонала, официальных лиц, персонала, которому разрешено оставаться на поле, и/или в отношении публики» влечет за собой дисквалификацию от 1 до 15 матчей, а также штраф до 52 000 песо. Если нарушение совершено в отношении официальных лиц матча, санкции могут оказаться более суровыми. Не исключено, что арбитр будет пожизненно отстранен от работы.

К примеру, бывший мексиканский арбитр Фелипе Рамос Ризо допускает такой сценарий: «Рефери ударил игрока «Леона» коленом. Это может стоить Фернандо Эрнандесу карьеры», — написал он в соцсетях.

Тренеры «Америки» и «Леона» тоже подрались и были удалены

После стычки судьи и футболиста разборки в матче продолжились. На 70-й минуте «Америка» вышла вперед (2:1) — к этому моменту атмосфера наэлектризовалась до предела. Игроки «Леона» снова начали жаловаться арбитру на то, что гол был забит с нарушением правил. А у скамеек сцепились главные тренеры.

Главные тренеры команд «Америка» и «Леон»

В трансляцию попал эпизод, когда тренер «Леона» Николас Лакрамон показывал арбитру порванную на нем футболку, обвиняя в этом тренера «Америки» Тано Ортиса. Судья Эрнандес решил не церемониться и удалил обоих специалистов.

Судья Фернандо Эрнандес Гомес

Ортис первым отправился в раздевалку. Лакрамон побежал за ним, чтобы продолжить разборки, но игрок «Леона» смог успокоить своего тренера и удержал его от очередной стычки с коллегой из «Америки».

Игроки и тренеры уходят с поля в матче «Америка» — «Леон»

Арбитр добавил к веселому второму тайму восемь минут и подарил эмоциональному матчу яркую концовку: на 94-й минуте «Леон» сравнял счет благодаря голу экс-игрока «Арсенала», «Вильярреала» и «Спортинга» Хоэля Кэмбелла. Решающую атаку долго изучали видеоассистенты, но в итоге засчитали мяч и позволили «Леону» удержать третье место в чемпионате Мексики.

Случались ли раньше стычки судей и футболистов?

Самый резонансный эпизод, связанный с агрессией арбитра в адрес игрока в топ-лигах, произошел во Франции в 2018 году. В матче «ПСЖ» — «Нант» Диего Карлос случайно задел рефери Тони Шапрона. Тот упал на газон, а затем попытался отомстить футболисту — пнул его ногой и удалил, показав вторую желтую карточку. В итоге судью дисквалифицировали на три месяца, а красную карточку Карлоса аннулировали.

В чемпионате Кувейта в 2013 году случилась массовая драка, в которой арбитр бился сразу с несколькими футболистами. Конфликт спровоцировало назначение пенальти в ворота «Аль-Насра» — после этого арбитра окружили игроки, один из которых получил кулаком в челюсть.

Похожий момент был зафиксирован и в России, но в товарищеском матче «Сахалинец» — «Легион» (1:1). После игры помощник главного арбитра Сергей Тумасов ударил игрока московской команды.

«К этой ситуации привело неадекватное поведение игрока «Сахалинца», — объяснил рефери. — У них звездная команда блогеров, они все делают для пиара, пытаются проявить себя. Шония с самого начала нарывался и провоцировал меня, оскорблял. А сама стычка произошла уже после финального свистка».

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