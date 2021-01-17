«Челси» выстрадал победу, в Голландии фанаты заклеили ворота, в Португалии замерзли поля

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: объятия под запретом и празднование на спор

«Фулхэм» — «Челси» — 0:1 (Маунт, 78).

Накануне очередного дерби Фрэнк Лэмпард говорил о том, что нет ни одной команды, которая в этом сезоне не пережила бы сложный период. Как раз такой этап сейчас в жизни «Челси», а главному тренеру предрекают отставку. Но даже если данный вопрос значится в повестке дня, первая с 21 декабря победа синих немного сняла напряжение. Три очка гости выстрадали, хотя после удаления Робинсона целый тайм играли в большинстве. Представляю, как сложно было контролировать эмоции после гола Маунта, ведь в Англии в связи с резко возросшим количеством заражений коронавирусом и новым локдауном футболистам не рекомендуется обниматься, празднуя забитые мячи. Между тем точный удар Маунта стал не только победным, но и юбилейным — 800-м в гостевых матчах АПЛ. Прежде этой отметки достигали только «МЮ» и «Арсенал».

? Mason Mount has scored @ChelseaFC's 800th PL away goal, the third team to reach that milestone in the competition's history



Most PL away goals:

9??3??3?? Man Utd

8??1??7?? Arsenal

8??0??0?? CHELSEA

7??9??7?? Liverpool

7??0??2?? Tottenham pic.twitter.com/GvIyWa86i5 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 16, 2021

«Вест Хэм» — «Бернли» — 1:0 (Антонио, 9).

Футболисты периодически удивляют оригинальными празднованиями забитых мячей. Если кто-то собирает такую коллекцию, то в субботу ее пополнил нападающий «Вест Хэма» Антонио. Забив оказавшийся победным гол, он упал на спину и изобразил оригинальную пантомиму. Как потом выяснилось, Антонио проиграл в компьютерной игре своему одноклубнику Райсу и согласно условиям пари должен был изобразить плавание на спине. Это, конечно, совпадение, но выполнять обещание пришлось, когда форвард стал лишь четвертым в истории «молотобойцев» футболистом, у которого на счету не менее 40 результативных ударов в АПЛ.

Германия: промах Ройса оставил Дортмунд без победы

«Боруссия» Д — «Майнц» — 1:1 (Менье, 73 — Эзтунали, 57).

Главная сенсация дня случилась в Дортмунде, где «Боруссия» не смогла обыграть «Майнц», занимающий в бундеслиге последнее место. Можно предположить, что «шмелей» убаюкала легкость, с которой Холанн отправил мяч в сетку в первой же атаке. И пусть взятие ворот отменили из-за офсайда у одноклубника норвежца, результат в тот момент казался очевидным. В итоге черно-желтые чуть не проиграли, но могли и победить благодаря настойчивости Менье. Бельгийский защитник в течение полутора минут сравнял счет и заработал пенальти, однако подход к «точке» смазал не попавший в створ Ройс. Похоже, оставшись без своей легендарной «Желтой стены», «Боруссия» больше всех в Германии теряет от пустых трибун. У нее только четыре очка в пяти последних матчах на «Сигнал Идуна Парк».

Вот это гол! Убрал под себя и шикарно выстрелил в ближнюю девятку ?



Без шансов для Бюрки ? pic.twitter.com/BDfjR7XzDD — Матч ТВ (@MatchTV) January 16, 2021

В этом туре очки потеряли четыре из пяти ближайших преследователей «Баварии», которые сами открывают мюнхенцам путь к очередному титулу. Исключением могла стать менхенгладбахская «Боруссия», которая в прошлом туре в игре с чемпионами превратила счет 0:2 в 3:2. Однако в Штутгарте команда Марко Розе упустила победу на шестой добавленной минуте. Как это часто бывает с немецкими клубами, успешная борьба за выход в плей-офф Лиги чемпионов не оставляет сил на второй фронт, и в национальном первенстве «Боруссия» пока находится за пределами еврокубковой шестерки.

Leverkusen dropped points

Dortmund dropped points

RB Leipzig dropped points



Bayern Munich fans right now: pic.twitter.com/DgjNjKnPO2 — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2021

Франция: Покеттино вышел в лидеры на самоизоляции

«Ним» — «ПСЖ» — 0:1 (Кюрзава, 70).

Маурисио Покеттино не успел толком отпраздновать завоевание своего первого трофея во главе «ПСЖ», как тренеру пришлось уйти на больничный. Спустя несколько дней после победы в Суперкубке аргентинец заболел коронавирусом. Как заверил Покеттино, никаких проблем с самочувствием у него нет, а вот парижанам в гостях у «Анже» пришлось непросто. Они долго не могли забить и несколько раз рисковали пропустить. Не попадал в створ из отличной позиции Мбаппе, однако в итоге работу звезд выполнил классно пробивший с лета защитник Кюрзава. «ПСЖ» поднялся на привычное первое место как минимум до воскресной игры «Лиона».

Турция: найди футболистов

«Истанбул ББ» — «Сивасспор» — 1:1 (Алексич, 38 — Хакан Арслан, 42).

Снегопады сейчас не только в привычной к этому России, но и в теплой Турции. Для данной страны это не самое обычное событие, которое таит немало сюрпризов. В том числе и в футболе, как могли убедиться вышедшие на субботний матч в белой форме игроки «Сивасспора». Поначалу особых проблем не возникало, но постепенно снег полностью укрыл газон, из-за чего экипировка гостей превратилась в аналог маскировочных халатов. В сети публиковали скриншоты трансляции и спрашивали: «Скольких футболистов вы видите?»

Basaksehir played Sivasspor while it was snowing in Istanbul. Sivasspor were playing in white. How many players can you spot? ?



(via @sinanogluharun6) pic.twitter.com/zDQ17WYDlg — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2021

Голландия: фанаты не защитили ворота аутсайдера

«Эммен» — «Витесс» — 1:4 (де Леув, 58 — Байтинк, 2. Таннане, 9. Броха, 49. Фрог 90+3).

Ничем не примечательный матч «Эммена» привлек внимание благодаря фанатам аутсайдера чемпионата Голландии. В надежде на то, что их команда выиграет хотя бы один матч первого круга, они заклеили ворота пленкой. Однако ее убрали, «Витесс» забил самые быстрые в своей истории два мяча, а «Эммен» в очередной раз проиграл. После 17 туров у него всего пять очков и 45 пропущенных мячей.

Португалия: кипяток против льда

В отличие от России, в Португалии не знают, что такое система подогрева поля. При местном климате в нем нет смысла, однако нагрянувшие на Пиренеи холода — настоящая катастрофа. Даже если температура в районе ноля градусов. Попытки сделать газоны пригодными для проведения футбольным матчей чем-то напоминают первые российские турниры. Например, траву пытаются освободить ото льда, используя специальные соли, или просто льют из ведер горячую воду. Однако, как ни старались рабочие, провести игру «Гимарайнш» — «Фаренсе» в субботу не удалось. Сначала ее отложили на полчаса, а потом перенесли на воскресенье.

O jogo entre o Vit?ria SC e o Farense foi adiado para as 18h00 de amanh? devido ? impossibilidade de se jogar no terreno do Est?dio D.Afonso Henriques. pic.twitter.com/Z1TbGWVDz3 — VSPORTS (@vsports_pt) January 16, 2021

Статистика дня

1 пенальти из четырех реализовал в текущем чемпионате Франции «Марсель». В процентном отношении (25) у команды Андре Виллаш-Боаша худшая эффективность исполнения 11-метровых в чемпионатах «большой пятерки».

5-й командой, забившей 3000 голов в бундеслиге, стал «Штутгарт».

19 матчей — с января 2014 года — не может выиграть в дерби «Фулхэм».

39 лет не встречались между собой в высшем английском дивизионе «Лидс» и «Брайтон».

100 матчей провел за «Вольфсбург» голландец Вегхорст, забивший за это время 53 мяча.