Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:15

«Черчесов жесткий и требовательный, но справедливый». Экс-игрок «Ференцвароша» Лайдуни — о работе с российским тренером

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Черчесов, Аисса Лайдуни.
Фото Global Look Press
Тунисец был единственным представителем венгерского клуба на чемпионате мира.

26-летний тунисец из немецкого «Униона» Аисса Лайдуни выступал под руководством Станислава Черчесова в «Ференцвароше» с декабря 2021-го по начало 2023 года. Полузащитник играл важную роль в команде и помог ей дважды выиграть чемпионат и один раз — Кубок страны с российским специалистом.

В разговоре с корреспондентом «СЭ» Лайдуни рассказал об опыте работы с Черчесовым и поделился мнением по поводу вылета «Ференцвароша» из квалификационного раунда Лиги чемпионов.

— Вы удивились, когда узнали, что «Ференцварош» не прошел квалификацию в ЛЧ, вылетев от команды Фарерских Островов?

— Сейчас я выступаю за «Унион» и готовлюсь к новому сезону, но параллельно продолжаю следить за «Ференцварошем», который дал мне дорогу на чемпионат мира и в бундеслигу. Разумеется, я не ожидал такого развития событий (в Будапеште венгерский клуб проиграл «Клаксвику» 0:3. — «СЭ»). Это был какой-то черный день для Черчесова и всей команды, но такое в футболе бывает. Мне жаль, что тренер покинул «Ференцварош». От работы с ним у меня остались самые хорошие воспоминания.

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

— Вы появились в Будапеште задолго до прихода Черчесова, но вышли на свой пик именно при нем. За счет чего?

— «Ференцварош» — очень интернациональная команда, в которой раздевалка говорит на многих языках мира. Найти подход к коллективу, где полтора десятка легионеров, дано не каждому тренеру. К тому же на момент прихода Черчесова пандемия коронавируса была еще в разгаре — иногда играть не могла половина команды. Да и сам тренерский штаб попадал под ковидный удар.

Станислав Черчесов. Черчесова уволили из «Ференцвароша» после двух чемпионств подряд. Тренеру не простили поражение от команды с Фарерских островов

На момент прихода Черчесова и его ассистентов отрыв от ближайших конкурентов был минимальным, но в итоге мы стали чемпионами за несколько туров до конца чемпионата. Тренер подобрал нужный ключ к раздевалке. Да, он жесткий и требовательный, но при этом справедливый! Конкретно в моем случае он нашел нужные слова для того, чтобы я с новой силой поверил в себя, потому что на тот момент имелись определенные проблемы. Тренер много со мной разговаривал, объяснял тактические и психологические моменты. Своим поведением он давал понять, что верит в меня. Той весной мы выиграли не только чемпионат, но и Кубок Венгрии, который клуб не брал до этого много лет. А затем прошли в групповой этап Лиги Европы. На этом благоприятном фоне я и уехал на чемпионат мира, а затем перешел в клуб бундеслиги.

Аисса Лайдуни.
Фото Global Look Press

— На чемпионате мира вы были единственным представителем «Ференцвароша». Правда ли, что тренерский штаб клуба разработал для вас персональный график подготовки к турниру?

— Да, это именно так. Тренеры по физподготовке с подачи главного тренера разработали для меня индивидуальный план, который помог мне отменно подготовиться к сбору перед чемпионатом мира и к самому турниру. Замечу, что это стало инициативой именно тренерского штаба «Ференцвароша», который хотел, чтобы я достойно представил клуб в Катаре. Тем более, эти специалисты знают, что такое ЧМ на собственном — и успешном — опыте. Наши общие усилия привели к тому, что мне удалось достойно сыграть за свою страну и не подвести клуб.

Станислав Черчесов. Черчесов: теперь курс на Россию? Колонка Казакова

— Почему после чемпионата мира вы решили перейти именно в «Унион»?

— У меня были и другие предложения. В частности, из Италии. Я откровенно разговаривал на эту тему с Черчесовым, и он прекрасно понял, что я хочу двигаться дальше и перейти в объективно более сильный чемпионат. При этом тренер советовал грамотно взвесить все варианты и принять окончательное решение только тогда, когда сойдется целый ряд параметров, о которых мы говорили. Именно это и произошло в случае с «Унионом». Черчесов прекрасно знает бундеслигу, внимательно следит за ней и полностью поддержал мое решение о переходе именно в этот клуб. За это я благодарен и ему, и, разумеется, руководству «Ференцвароша».

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы Черчесова в ближайшее время?

— Его планов я не знаю. Вдруг он захочет просто отдохнуть? Ведь в последние полтора года график работы у него было очень плотный. По своим профессиональным и человеческим качествам Черчесов достоин того, чтобы выбирать из нескольких вариантов. Искренне желаю ему дальнейших успехов в карьере!

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
4
6
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси забил победный гол в дебютном матче за «Интер Майами»
Дисквалифицированная за допинг американская бегунья Шелби Хулихан побила рекорд США
Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковной деревне
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
WSJ сообщила о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов: теперь курс на Россию? Колонка Казакова
Новости
RSS RSS
Все новости