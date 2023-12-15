Зидан признан лучшим футболистом 1990-х по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo опубликовало топ лучших футболистов 1990-х.

Возглавил этот рейтинг бывший футболист сборной Франции, «Ювентуса» и «Реала» Зинедин Зидан. На втором месте находится бразилец Роналдо, на третьем — итальянец Роберто Баджо. Всего в список вошло 32 игрока.

Ранее Зидан стал шестым в списке лучших футболистов XXI века по версии портала FourFourTwo.

Топ-10 лучших футболистов 1990-х:

1. Зинедин Зидан, Франция

2. Роналдо, Бразилия

3. Роберто Баджо, Италия

4. Паоло Мальдини, Италия

5. Ривалдо, Бразилия

6. Марко ван Бастен, Нидерланды

7. Деннис Бергкамп, Нидерланды

8. Луиш Фигу, Португалия

9. Ромарио, Бразилия

10. Христо Стоичков, Болгария