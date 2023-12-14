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Сегодня, 20:04

Экс-форвард «Зенита» Рондон перейдет в мексиканскую «Пачуку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ривер Плейта» Саломон Рондон продолжит карьеру в мексиканской «Пачуке», утверждает журналист ESPN Хорхе Барриль.

По информации источника, ранее 34-летний венесуэлец отклонил предложение от колумбийского «Мильонариоса». Он объяснил выбор в пользу «Пачуки» проблемами с адаптацией и семейными трудностями.

Рондон играет за «Ривер Плейт» с января этого года. В текущем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забив 10 мячей.

Ранее Рондон выступал за «Эвертон», китайский «Далянь Про», ЦСКА, «Вест Бромвич», «Ньюкасл», «Зенит», «Рубин», «Малагу» и «Лас-Пальмас».

Саломон Рондон
Футбол
ФК Зенит
ФК Пачука
ФК Ривер Плейт
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