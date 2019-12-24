Жорже Жезуш продолжит тренировать «Фламенго»

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш решил остаться в команде на следующий год. Об этом сообщил сам португальский специалист.

— Я остаюсь. У меня есть контракт, и я его выполню, — цитирует тренера Globoesporte. — 24 января возвращаюсь в Бразилию.

65-летний португалец в прошедшем сезоне выиграл с «Фламенго» чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, а также дошел до финала клубного чемпионата мира, где в дополнительное время уступил «Ливерпулю» (0:1). По данным Transfermarkt, его контракт рассчитан до 1 июня 2020 года.