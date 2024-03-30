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Сегодня, 01:28

«Фамаликан» без Злобина победил «Жил Висенте»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Анхель Ди Мария.
Фото AFP

«Фамаликан» на выезде обыграл «Жил Висенте» в матче 27-го тура чемпионата Португалии — 2:1.

Российский голкипер гостей Иван Злобин на поле не вышел. Он провел всю встречу на скамейке запасных.

Португалия. Премьер-лига. 27-й тур
29 мар, 00:00. Cidade de Barcelos (Барселуш)
Жил Висенте
1:2
Фамаликан

В другом матче «Бенфика» выиграла у «Шавиша» — 1:0. Единственный гол забил полузащитник Жоау Невеш на 68-й минуте встречи.

На 26-й минуте нападающий лиссабонцев Анхель Ди Мария не реализовал пенальти. В начале второй половины также Артур Кабрал не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Португалия. Премьер-лига. 27-й тур
29 мар, 00:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
1:0
Шавиш

Лиссабонский «Спортинг» на выезде победил «Эштрелу» (2:1) и продлил победную серию. Команда идет на первом месте, опережая «Бенфику» на одно очко.

Португалия. Премьер-лига. 27-й тур
29 мар, 00:00. Estadio Jose Gomes (Лиссабон)
Эштрела
1:2
Спортинг

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/portugal/super/2023-2024/
Футбол
ФК Бенфика
ФК Жил Висенте
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Шавиш
Иван Злобин
0
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