Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:46

Источник: Желько Бувач может возглавить «Црвену Звезду»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Желько Бувач.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руководство «Црвены Звезды» рассматривает вариант со сменой главного тренера.

Как сообщает издание Sportske.net, сербский клуб может уволить главного тренера Барака Бахара в текущем сезоне и его преемником должен стать заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач.

Однако отмечается, что до конца первой части сезона «Црвена Звезда» не будет отправлять в отставку Бахара. Причина, по которой он еще не был уволен, заключается в огромной компенсации, которая прописана в контракте.

62-летний Бувач возглавил спортивное направление «Динамо» в январе 2020 года, а в декабре 2021 года продлил контракт до окончания сезона-2023/24.

Источник: Sportske.net
ФК Динамо (Москва)
ФК Црвена Звезда
Желько Бувач
0
Читайте также
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
«Суперзвезда». Панарин подарил Нью-Йорку первый домашний хет-трик за «Рейнджерс»
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спортинг» на своем поле обыграл «Жил Висенте»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости