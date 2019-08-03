Защитник "Сиэтла" дисквалифицирован на 10 матчей за употребление запрещенных веществ

Защитник "Сиэтла" Роман Торрес дисквалифицирован на 10 матчей. 33-летний игрок уличен в употреблении "препарата, повышающего производительность". Также Торрес обязан в качестве штрафа выплатить 20 процентов зарплаты, сообщает Sports Illustrated.

Ранее панамец заявлял, что не принимал запрещенных препаратов намеренно. По его утверждению, эти вещества могли попасть в организм через обычную пищевую добавку, которую он купил в США.

Торрес в составе сборной Панамы приезжал на чемпионат мира в Россию в 2018 году. Тогда он оказался самым тяжелым игроком турнира (99 килограммов).