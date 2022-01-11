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Защитник «Коньяспора» и бывший игрок сборной Турции Чалык погиб в ДТП

11:38
Ахмет Чалык. Фото Instagram
Ахмет Чалык. Фото Instagram

Защитник «Коньяспора» Ахмет Чалык скончался в возрасте 27 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщают турецкие СМИ, футболист погиб в результате ДТП, его машина вылетела с трассы и перевернулась. Игрок умер в результате полученных травм во время аварии.

В сезоне-2021/22 Чалык провел 18 матчей за «Коньяспор» и не отличился результативными действиями. Отметим, что 6 недель назад клуб продлил контракт с защитником.

На счету Чалыка также 8 игр и 1 гол за сборную Турции. В последний раз он вызывался в национальную команду в июне 2017 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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