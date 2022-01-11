Защитник «Коньяспора» и бывший игрок сборной Турции Чалык погиб в ДТП

Защитник «Коньяспора» Ахмет Чалык скончался в возрасте 27 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщают турецкие СМИ, футболист погиб в результате ДТП, его машина вылетела с трассы и перевернулась. Игрок умер в результате полученных травм во время аварии.

Konyaspor'umuza geldi?i ilk g?nden bu yana taraftar?m?z?n ve ?ehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet ?al?k'? kaybetmenin derin ?z?nt?s?n? ya??yoruz. Ba?ta futbolcumuz Ahmet ?al?k'?n ailesi olmak ?zere hepimizin ba?? sa? olsun. pic.twitter.com/pmzD3SZhV6 — ?ttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 11, 2022

В сезоне-2021/22 Чалык провел 18 матчей за «Коньяспор» и не отличился результативными действиями. Отметим, что 6 недель назад клуб продлил контракт с защитником.

На счету Чалыка также 8 игр и 1 гол за сборную Турции. В последний раз он вызывался в национальную команду в июне 2017 года.