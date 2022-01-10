Бывший помощник Гвардиолы Торрент заменит Терима в «Галатасарае»
16:58
Новым главным тренером «Галатасарая» станет Доменек Торрент, сообщает итальянский журналист Николо Скира. Ранее этот пост покинул Фатих Терим.
??? Former Pep Guardiola's assistant Domenic #Torrent is set to become the new coach of #Galatasaray. Ready 2-years contract. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) January 10, 2022
По данным источника, испанец будет назначен в ближайшее время. Контракт будет рассчитан на два года. 58-летний специалист был помощником Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».
После ухода из «Ман Сити» Доменек Торрент работал главным тренером «Нью-Йорк Сити» и «Фламенго».
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