Бывший помощник Гвардиолы Торрент заменит Терима в «Галатасарае»

Новым главным тренером «Галатасарая» станет Доменек Торрент, сообщает итальянский журналист Николо Скира. Ранее этот пост покинул Фатих Терим.

??? Former Pep Guardiola's assistant Domenic #Torrent is set to become the new coach of #Galatasaray. Ready 2-years contract. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) January 10, 2022

По данным источника, испанец будет назначен в ближайшее время. Контракт будет рассчитан на два года. 58-летний специалист был помощником Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».

После ухода из «Ман Сити» Доменек Торрент работал главным тренером «Нью-Йорк Сити» и «Фламенго».