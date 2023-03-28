Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

28 марта, 23:58

Зарема посмеялась над критиками Тедеско: «Тем, кто называл его кузнечиком, предлагаю научиться прыгать»

Зарема посмеялась над критиками Тедеско после победы Бельгии над Германией
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на первую в истории сборной Бельгии победу над Германией в товарищеском матче (3:2).

«Всем, кто называл Тедеско кузнечиком, предлагаю научиться прыгать. Может, тоже когда-нибудь Германии три забьют!» — сказала Салихова «СЭ».

С февраля сборную Бельгии возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. В дебютном матче под его руководством бельгийцы разгромили Швецию (3:0) в первом туре отборочного этапа Евро-2024.

Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
Зарема Салихова
7
2
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самая безумная гонка в мире. Вы не поверите, за чем бегут англичане с горы
МОК отменил бан российских спортсменов. Но сделал это по жесткому сценарию
В Верховной раде заявили о неспособности Украины сражаться до изнеможения
Глава ПМР заявил о пути к мировой войне через Приднестровье
Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом
В США предрекли миллионам людей по всему миру потерю работы из-за ИИ
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Анжи»: «Может, для Кокорина тюрьма и хорошая школа»
Новости
RSS RSS
Все новости