«Аль-Ахли» выиграл африканскую Лигу чемпионов
«Аль-Ахли» выиграл у «Замалека» в финале африканской Лиги чемпионов (2:1). Каирский клуб в девятый раз выиграл турнир.
Лига чемпионов КАФ
Финал
?«Замалек» (Египет) — «Аль-Ахли» (Египет) — 1:2 (1:1)
Голы: Солейа, 5 (0:1). Шикабала, 31 (1:1). Кафша, 86 (1:2).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю