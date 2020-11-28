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«Аль-Ахли» выиграл африканскую Лигу чемпионов

01:58
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«Аль-Ахли» выиграл у «Замалека» в финале африканской Лиги чемпионов (2:1). Каирский клуб в девятый раз выиграл турнир.

Лига чемпионов КАФ

Финал

?«Замалек» (Египет) — «Аль-Ахли» (Египет) — 1:2 (1:1)

Голы: Солейа, 5 (0:1). Шикабала, 31 (1:1). Кафша, 86 (1:2).

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