Яремчук заявил, что для него большая честь носить форму «Бенфики»

Бывший форвард «Гента» Роман Яремчук прокомментировал свой переход в «Бенфику».

«Для меня большая честь носить форму «Бенфики», — написал украинец в Instagram.

25-летний футболист в прошлом сезоне провел 43 матча за бельгийский клуб и забил 23 мяча при восьми голевых передачах. Также он забил два мяча и сделал один результативный пас в пяти матчах за сборную Украины на Евро-2020.

«Бенфика» — соперник «Спартака» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Матчи «Спартака» и «Бенфики» состоятся 4 и 10 августа.