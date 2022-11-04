Чанов считает, что клубам РПЛ стоит задуматься над кандидатурой Хайкина

Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал решение вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина не продлевать контракт с норвежским клубом.

«Всегда хорошо, когда наши футболисты возвращаются в родной чемпионат, приятно видеть их снова у нас на полях, пусть Никита и играл лишь за молодежные отечественные команды. У него есть опыт игры в зарубежном чемпионате и еврокубках, это большой плюс. Свой уровень он всем показал, так что теперь нашим клубам стоит задуматься над его кандидатурой», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

27-летний россиянин покинет норвежский клуб по окончании нынешнего контракта — 31 декабря 2022 года.

Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года. За это время россиянин дважды становился чемпионом Норвегии. В этом сезоне он провел 42 матча во всех турнирах и 14 встреч отстоял на ноль.