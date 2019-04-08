"Возможно, он не любит толстых или лысых". Как Слуцкий разнес судью. Видео

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Голландии с ПСВ (3:3) выразил свою недовольство работой рефери Сердара Гезюбююка. Судья назначил два пенальти в ворота "Витесса", а в конце встречи удалил игрока команды. По словам Слуцкого, методы работы Гезюбююка просто неприемлимы.

– Для меня это худший судья в мире, он сделал три ошибки подряд, – отметил Слуцкий на пресс-конференции после игры. – В первом раунде против ПСВ он допустил серьезную ошибку. Мы просили, чтобы он не работал на наших матчах. Он никогда не здоровается, не прощается, никогда не жмет руку, никогда не отвечает на мои обычные вопросы, как например: "Почему вы не посмотрели повтор в моменте с первым пенальти, но посмотрели повтор в моменте со вторым пенальти?". Он никогда не объясняет мне свои решения. Откровенно говоря, меня это очень удивляет. Другие арбитры в чемпионате просто топ. Открытые, дружелюбные, объясняют все свои решения.

Он же слишком высокомерный и эгоистичный. Он думает, что все покупают билеты на его шоу. Я очень рассержен по этому поводу. Критиковать судью не типично для меня. Тем более, он – судья международного уровня. Но другой возможности у меня нет.

Я пытался ранее добиться от него ответов. Сегодня я понял, что изменить что-то просто невозможно. Поэтому сегодня это моя защита. Если вы меня слышите, пожалуйста, защитите нас от Гезюбююка. Для меня это худший судья в мире. Возможно, у него есть какие-то личные претензии ко мне. Возможно, он не любит толстых или лысых. Я не знаю.