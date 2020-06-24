«Войводина» победила «Партизан» с Натхо и выиграла Кубок Сербии

«Войводина» стала обладателем Кубка Сербии. В финальном матче команда из Нови-Сада победила «Партизан» и во второй раз завоевала трофей (впервые — в 2014 году). До первого трофея «Войводина» четырежды проигрывала в финале.

Белградский клуб проиграл в финале Кубка после четырех побед подряд, с 2016 по 2019 год.

«Партизан» возглавляет бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич, а в составе команды 90 минут отыграл бывший хавбек «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо.

На шестой добавленной ко второму тайму минуте столичная команда смогла сравнять счет, но уступила в серии пенальти. Натхо бил первым и реализовал свою попытку.

Кубок Сербии

Финал

«Войводина» — «Партизан» — 2:2 (1:0, 1:2, 0:0). Пенальти — 4:2

Голы: Вукадинович, 38 (1:0). Боич, 55 (2:0). Стеванович, 81 (2:1). Павлович, 90+6 (2:2).