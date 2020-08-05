Ван Бронкхорст набрал первое очко в чемпионате Китая
17:12
«Хэнань Цзянье» сыграл вничью с «Гуанчжоу Фули» в матче 3-го тура чемпионата Китая — 1:1. Главный тренер «Фули» Джованни ван Бронкхорст набрал первое очко с командой, которую возглавил в начале этого года. В первых двух турах «Гуанчжоу Фули» проиграл.
В другой встрече «Шанхай Шэньхуа» одолел «Шаньдун Лунэн» — 1:0. Экс-форвард «Рубина» Обафеми Мартинс остался в запасе шанхайцев.
Чемпионат Китая
Суперлига
3-й тур
«Хэнань Цзянье» — «Гуанчжоу Фули» — 1:1 (1:0)
Голы: Босюань Фэн, 10 (1:0). Зехави, 59 (1:1).
«Шаньдун Лунэн» — «Шанхай Шэньхуа» — 0:1 (0:0)
Гол: Ким Син Ук, 90+1.
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