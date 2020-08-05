Ван Бронкхорст набрал первое очко в чемпионате Китая

«Хэнань Цзянье» сыграл вничью с «Гуанчжоу Фули» в матче 3-го тура чемпионата Китая — 1:1. Главный тренер «Фули» Джованни ван Бронкхорст набрал первое очко с командой, которую возглавил в начале этого года. В первых двух турах «Гуанчжоу Фули» проиграл.

В другой встрече «Шанхай Шэньхуа» одолел «Шаньдун Лунэн» — 1:0. Экс-форвард «Рубина» Обафеми Мартинс остался в запасе шанхайцев.

Чемпионат Китая

Суперлига

3-й тур

«Хэнань Цзянье» — «Гуанчжоу Фули» — 1:1 (1:0)

Голы: Босюань Фэн, 10 (1:0). Зехави, 59 (1:1).

«Шаньдун Лунэн» — «Шанхай Шэньхуа» — 0:1 (0:0)

Гол: Ким Син Ук, 90+1.