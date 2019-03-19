Валлийский футболист въехал на машине в толпу болельщиков соперника

Футболист валлийского клуба "Маргэм" Ли Тейлор въехал в толпу болельщиков команды соперника на своем автомобиле. Это произошло после того, как клуб Тейлора уступил "Корнелли" со счетом 0:5.

Как информирует Wales Online, это произошло еще год назад, теперь же состоится суд над футболистом. Фаны "Корнелли" насмехались над игроком после разгромного поражения, и он въехал на автомобиле в группу болельщиков.

11 человек в итоге были госпитализированы. Спортсмену было предъявлено обвинение, он не признает своей вины.