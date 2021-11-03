Вагнер Лав высказался о том, что он играет под руководством Бердыева

Форвард «Кайрата» Вагнер Лав рассказал, что думает о главном тренере казахстанской команды Курбане Бердыеве.

«Представляли, что Бердыев будет моим тренером однажды? Это футбол. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Не думал, что в свои 37 лет буду играть, но чувствую, что хочу продолжить. Кто бы мог подумать, что бывший тренер соперника будет тренировать меня в Казахстане? Думаю, он и сам этого не представлял, но так все сошлось», — приводит слова Вагнера пресс-служба УЕФА.

Бердыев возглавил «Кайрат» в конце августа 2021 года. Футболист играл за ЦСКА в 2013 году.