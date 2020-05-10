В мире появился первый футбольный чемпион после начала пандемии

Завершился розыгрыш чемпионата Никарагуа в клаусуре. Чемпионом стал «Реал Эстели», обыгравший во втором финальном матче победителя «регулярки» «Манагуа» — 3:1. Первая встреча завершилась 1:1.

Таким образом, «Реал Эстели» стал первым футбольным чемпионом по спортивному принципу после начала пандемии коронавируса.

Для клуба это 15-й чемпионский титул в истории.

Из-за коронавируса были приостановлены почти все чемпионаты по всему миру.