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Сегодня, 21:50

В «Галатасарае» прокомментировали информацию об интересе к Дзюбе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пресс-атташе «Галатасарая» Дениз Гюлен отреагировал на информацию об интересе клуба к нападающему Артему Дзюбе.

«Галатасарай» интересуется Дзюбой? Не могу это комментировать», — приводит слова Гюлена Sport24.

Ранее журналист Дмитрий Шинякин в своем Telegram-канале сообщил, что Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче». Информируется, что 33-летний футболист хочет получать в новой команде 2 миллиона евро в год, однако не факт, что руководство турецкого клуба на это согласится.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-09-v-galatasaraye-otreagirovali-na-informatsiyu-ob-interese-k-dzyube
Артем Дзюба
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