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Сегодня, 05:28

Южноафриканский клуб дисквалифицирован пожизненно за 41 автогол в матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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Четыре клуба из четвертого дивизиона ЮАР получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи, сообщает BBC.

За выход в лигу на уровень выше в концовке чемпионата боролись команды «Матияси» и «Шивулани Денжероус Тайгерс». Последняя лидировала с разницей голов +16.

В последнем туре в конце мая «Матияси» улучшил ситуацию, одержав сногсшибательную победу со счетом 59:1 над «Нсами Майти Бердс». Причем 41 гол в этой встрече — это автоголы. При этом в другом матче «тигры» обыграли «Котоко Хэппи Бойз» со счетом 33:1. Было зафиксировано 7 автоголов.

По итогам расследования, всем четырем клубам навсегда запретили заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Должностные лица команд, причастных к махинациям, отстранены от работы в регионе от 5 до 8 лет.

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