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Источник: Дзюба готов продолжить карьеру в «Фенербахче»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото «СЭ»

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает журналист Дмитрий Шинякин в своем Telegram-канале.

По данным источника, футболист готов продолжить карьеру в турецком клубе, так как «Фенербахче» летом сыграет в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Сообщается, что Дзюба хочет получать в новой команде 2 миллиона евро в год, однако не факт, что руководство турецкого клуба на это согласится.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Фенербахче
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