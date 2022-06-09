Источник: Дзюба готов продолжить карьеру в «Фенербахче»

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает журналист Дмитрий Шинякин в своем Telegram-канале.

По данным источника, футболист готов продолжить карьеру в турецком клубе, так как «Фенербахче» летом сыграет в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Сообщается, что Дзюба хочет получать в новой команде 2 миллиона евро в год, однако не факт, что руководство турецкого клуба на это согласится.