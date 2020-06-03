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УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон

19:04
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Судебная палата УЕФА исключила «Трабзонспор» от еврокубков, сообщается на официальном сайте организации.

Турецкий клуб не соответствует требованиям безубыточности. Условие было выдвинуто 5 июля 2019 года. В результате Судебная палата постановила исключить «Трабзонспор» из участия в одном клубном соревновании УЕФА, в котором он мог бы участвовать в сезонах 2020/21 и 2021/22.

После 26 матчей «Трабзонспор» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Столько же у идущего на второй строчке «Истамбула».

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