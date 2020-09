«ТС Спортинг» сообщил о смерти игрока

Полузащитник «ТС Спортинг» Катлехо Мойела умер в возрасте 28 лет, сообщает пресс-служба южноафриканского клуба. Причина смерти на данный момент неизвестна.

«Мы глубоко сочувстуем семье и близким Мойелы. На данный момент все наши мысли связаны с вами», — идет речь в сообщении.

В прошлом сезоне Мойела провел за «Спортинг» 27 матчей и забил пять голов.

Official Statement regarding the passing of our player, Katlego #KG Mojela. MAY HE REST IN PEACE.#RipKG ? pic.twitter.com/IddgI5lSWI