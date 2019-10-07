Тренер «Виктории Пльзень» похвалил нападающих «Млады Болеслав». Речь о Комличенко?

Главный тренер «Виктории Пльзень» Павел Врба после поражения от «Млады Болеслав» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата Чехии отметил действия игроков атакующей линии команды соперника, сообщает официальный сайт клуба из Млады-Болеслав.

Единственный гол в матче «Млада Болеслав» — «Виктория» забил российский форвард Николай Комличенко. 24-летний футболист отличился с пенальти на 91-й минуте встречи.

— У «Млады Болеслав» есть нападающие выше стандартного уровня, — приводит слова Врба пресс-служба «Млады». — Нынешняя болеславская команда — лучшая в лиге, о чем свидетельствует количество забитых мячей. Матч получился интересным, потому что обе команды играли в атаку. Такой футбол всегда интересен зрителям.

«Млада Болеслав» обыграла «Викторию Пльзень» благодаря голу Комличенко на 91-й минуте