Нойер признан лучшим голкипером 2010-х по версии FourFourTwo

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Чемпион мира 2014 года Мануэль Нойер признан лучшим голкипером 2010-х по версии FourFourTwo.

Второе место в рейтинге занял экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон. На третьей расположился вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак.

В топ-10 также вошли Икер Касильяс (Испания), Марк-Андре тер Штеген (Германия), Тибо Куртуа (Бельгия) , Давид де Хеа (Испания), Петр Чех (Чехия), Самир Ханданович (Словения) и Кейлор Навас (Коста-Рика).

Ранее Лев Яшин вошел в топ-50 самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo.