«Татаев — наш лучший защитник». Тренер «Млада Болеслав» — об автоголе россиянине
01:28
Главный тренер чешского клуба «Млада Болеслав» Йозеф Вебер оценил игру защитника Алексея Татаева в матче 28-го тура национального чемпионата против «Слована» (2:2). В компенсированное ко второму тайму время россиянин забил в свои ворота.
— Татаев в этом матче был нашим лучшим игроком, — цитирует Вебера Idnes. — Автогол — просто неудачный момент, не виню футболиста. В двух последних матчах Татаев сыграл в обороне лучше всех, это наш лучший защитник.
Этот автогол стал для Татаева вторым за последние четыре дня. Ранее он забил в свои ворота в матче 27-го тура чемпионата Чехии против «Злина» (1:1).
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...