Сын Александра Тарханова Юрий возглавил "Пюник-2", информирует официальный сайт армянского коллектива. Его 64-летний отец является главным тренером основной команды клуба из Еревана.

Последним рабочим местом 32-летнего Юрия Тарханова была команда "Урал-U21". Ранее тандем "отец+сын" работал в Екатеринбурге, где Александр Тарханов возглавлял "Урал" с 2016 по 2018 год.

Предыдущим тренером "Пюника" был Андрей Талалаев, который покинул клуб в апреле 2019-го по семейным причинам. Сейчас 46-летний россиянин тренирует "Химки".