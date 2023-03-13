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Сегодня, 08:06

Черчесов: «К сожалению, мы заслужили поражение, мы сыграли не очень хорошо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды от «Пушкаш Академи» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата Венгрии.

«Игра первого тайма — самое большое разочарование. Если соперник тормозит игру, значит, надо ее ускорять. Очевидно, в этом играет роль и тактика, поэтому, если игрок получил травму, его необходимо убрать с поля. К сожалению, мы заслужили поражение, мы сыграли не очень хорошо. Мы уважаем соперника, мы должны проанализировать произошедшее и подготовиться к «Байеру», — приводит слова Черчесова пресс-служба венгерской команды.

«Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, набрав 50 очков за 23 игры.

В Лиге Европы его команде предстоит сыграть в матче 1/8 финала турнира против «Байера» 16 марта, начало — 23.00 мск. В первой встрече подопечные Черчесова уступили немецкой команде со счетом 2:0.

Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Ференцварош
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