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Сегодня, 12:26

Спортивный юрист оценил шансы Кокорина сыграть за сборную Кипра

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил шансы российского нападающего лимассольского «Ариса» Александра Кокорина сыграть за сборную Кипра.

«У Кокорина нет возможности играть за сборную Кипра, даже если он получит кипрское гражданство и откажется от российского. По регламенту он этого сделать не сможет, Кокорин заигран сборной России. Шансов никаких», — приводит слова Прокопеца Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Александр Кокорин провел за «Арис» 18 матчей, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Права на форварда принадлежат итальянской «Фиорентине».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-sportivnyy-yurist-otsenil-shansy-kokorina-sygrat-za-sbornuyu-kipra
Александр Кокорин
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