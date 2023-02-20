Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:54

Первый тренер Кокорина считает, что футболист не вернется в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина Валерий Стаферов высказал мнение о возможном получении футболистом кипрского гражданства.

«Саша уже взрослый человек, поэтому если ему нравится играть на Кипре, то пусть получает гражданство этой страны. Человек играет в футбол, его все устраивает в «Арисе». Ситуация такая же, как и с бразильцами Малкомом и Клаудиньо, который приехали играть в Россию, и скоро получат наше гражданство. Это нормальное явление в футболе. Кокорин понимает, что ему лучше. Саше больше тридцати лет и, думаю, в сборной России мы его больше не увидим. Раз он принял такое решение, то вряд ли отступит. Стоит пожелать Александру только удачи», — приводит слова Стаферова Sport24.

18 февраля, Кокорин забил победный гол в матче против «Неа Саламина» в рамках 24-го тура чемпионата Кипра (3:0). Всего на счету россиянина 9 голов в текущем сезоне за «Арис».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-pervyy-trener-kokorina-sashe-bolshe-30-let-v-sbornoy-rossii-my-yego-ne-uvidim-pust-poluchayet-grazhdanstvo-kipra
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
В офисе генсека ООН осудили пуски ракет КНДР в сторону Японии
Боевикам ВСУ в марте снизят зарплаты и лишат боевых выплат
Российские десантники заняли выгодные позиции в ЛНР
Южная Корея ввела санкции в отношении КНДР из-за пусков ракет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме призвали Швейцарию разобраться с делом сына пресс-атташе тульского «Арсенала»
Новости
RSS RSS
Все новости