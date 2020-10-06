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«Спортинг» возьмет в аренду Жоау Мариу

13:00
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Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, в прошлом сезоне выступавший за «Локомотив» на правах аренды, вернется в Португалию. «Спортинг» договорился об аренде 27-летнего португальца, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

На протяжении прошлого сезона Мариу на правах аренды выступал за московский «Локомотив», в составе которого провел 22 матча, забил один гол и отдал шесть голевых передач, став с клубом серебряным призером Тинькофф — РПЛ.

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