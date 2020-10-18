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«Спортинг» спасся от поражения в матче с «Порту»

00:27
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«Спортинг» и «Порту» сыграли вничью (2:2) в матче четвертого тура чемпионата Португалии.

В составе гостей отличились Матеус Урибе и Хесус Корона. У хозяев забивали Нуну Сантуш и Лусиано Вьетто.

Обе команды имеют в активе по семь очков и делят второе-третье места. У «Спортинга» при этом игра в запасе. С девятью очками и матчем в запасе лидирует «Бенфика».

Чемпионат Португалии

4-й тур

«Спортинг» — «Порту» — 2:2 (1:2)

Голы: Сантуш, 9, Вьетто, 87 — Урибе, 25, Корона, 45

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