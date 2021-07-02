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«Спортинг» представил домашнюю форму на сезон-2021/22

06:55
Домашний комплект формы «Спортинга» на сезон-2021/22. Фото ФК «Спортинг»
Домашний комплект формы «Спортинга» на сезон-2021/22. Фото ФК «Спортинг»
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«Спортинг» представил новый комплект домашней формы на сезон-2021/22.

Футболка представлена классическими белыми и зелеными горизонтальными полосками, как и гетры. Шорты домашнего комплекта — черного цвета.

Публикация от Sporting Clube de Portugal ? (@sportingclubedeportugal)

Ранее СМИ сообщали, что в лиссабонский клуб может вернуться форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Спортинг» по итогам сезона-2020/21 стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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