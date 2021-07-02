«Спортинг» представил домашнюю форму на сезон-2021/22

«Спортинг» представил новый комплект домашней формы на сезон-2021/22.

Футболка представлена классическими белыми и зелеными горизонтальными полосками, как и гетры. Шорты домашнего комплекта — черного цвета.

Ранее СМИ сообщали, что в лиссабонский клуб может вернуться форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Спортинг» по итогам сезона-2020/21 стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года.