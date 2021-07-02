«Спортинг» представил домашнюю форму на сезон-2021/22
06:55
«Спортинг» представил новый комплект домашней формы на сезон-2021/22.
Футболка представлена классическими белыми и зелеными горизонтальными полосками, как и гетры. Шорты домашнего комплекта — черного цвета.
Ранее СМИ сообщали, что в лиссабонский клуб может вернуться форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Спортинг» по итогам сезона-2020/21 стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года.
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