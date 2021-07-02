«Остин» обыграл «Портленд», одержав первую победу за два месяца

«Остин» в матче регулярного чемпионата МЛС на своем поле обыграл «Портленд» со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Джон Галлахер, Диего Фагундес, Александр Ринг и Эктор Хименес. Гости ответили точным ударом Джереми Эбобиссе.

«Остин», владельцем которого является американский актер Мэттью Макконахи, одержал первую победу со 2 мая.

После этого матча «Остин» с 13 очками занимает 9-е место в Западной конференции, «Портленд» с таким же количеством очков — на 7-й строчке.